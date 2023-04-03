Причем пиво не простой, а безалкогольное.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Klosterbrauerei Neuzelle, пивоварня, расположенная в окрестностях Мюнхена, смогла создать порошковое пиво, чего не удавалось сделать никому за всю историю человечества. Стоит лишь добавить воды, и порошок вспенится. У такого напитка даже есть шапка из пены. Созданная технология очень полезна для оптимизации логистических процессов: порошок дешевле доставлять.

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Чтобы создать продукт, пивовары обработали традиционное пиво, получив порошок, который впоследствии уже можно растворять. Исследователи отметили, что вкус растворимого пива такой же насыщенный. Более того, оно сохраняет вещества, присутствующие в оригинальном напитке и добавляющие ему присущие свойства.

Пока что удалось вывести лишь порошок для создания безалкогольного пива, однако пивовары планируют создать и концентрат алкогольного пива. Пока что трудно сохранить алкоголь в продукте. Практически всю массу традиционного пива – 90% - составляет вода.

Создатели порошкового пива заявили, что они готовы принять и понять негативное восприятие и отторжение любителей пива. Однако разработка может быть полезна крупным компаниям, которые могут значительно сократить логистические издержки.

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Сообщается, что дороже всего доставлять товар из Германии в азиатские и африканские страны – туда и обратили свое внимание маркетологи. Растворимое пиво будет выпущено на рынок в тестовых количествах. По результатам тестирования, которое продлится до середины 2023 года, будет возможен и крупный запуск производства.