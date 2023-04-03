Шатром, конечно, постройку назвать сложно, т.к. вес его около 300 тонн.

В Саудовской Аравии не так давно проводились торжественные мероприятия: страной отмечалась дата создания государства. По этому поводу потребовалось быстро возвести шатры, которые можно было бы легко и быстро возвести, а затем убрать.

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Самым уникальным из них стал шатер «Bedayat» (с арабского – «начало»), сделанный из бетона. Его отличают несколько особенностей. Прежде всего, объект возвели всего лишь за один день. Но и разобрали его тоже быстрее всех – процесс начался сразу после окончания празднования.

Принцип постройки шатра был взят из народных методов кочевников арабских пустынь – бедуинов. Постройка весьма лаконична, а строительные материалы могут использоваться и после сноса здания. Общая масса шатра – триста тонн, но половина материалов, преимущественно бетона, будет переработана. Процесс построения шатра весьма интересен и необычен – его строили не снизу вверх, а наоборот, используя бетонное кольцо в качестве основания.

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«Bedayat» был возведен над вертолетной площадкой, которая после демонтажа шатра успешно продолжила свою работу. В шатре был организован музей. Кроме того, в нем показывали видеофильмы о Саудовской Аравии, а экраном служил потолок.