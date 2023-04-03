При этом он не скрывает своего оптимизма.

Полвека назад Мартин Купер сумел позвонить с помощью своего изобретения – телефона без проводов, впоследствии ставшего предков смартфонов нашего времени. Теперь же он недоволен тем, как современные люди пользуются мобильными телефонами.

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В апреле 1973 года Motorola создала проект, направленный на введение мобильных телефонов в повседневность – и спустя десятилетие у компании это получилось. Телефон стоил пять тысяч американских долларов, однако он был далеко не таким удобным, как современные мобильники. Аккумулятор мог держать заряд всего 25 минут разговора, а вес устройства составлял около одного килограмма. Впрочем, сам создатель телефона заметил, что вряд ли кто-то сумел бы держать в руках устройство на протяжении 25 минут.

Мартин Купер свято верил в то, что однажды телефоны станут настолько доступными, что они будут у каждого. Именно он совершил первый в истории человечества звонок с мобильного телефона. Изобретение принадлежало компании Motorola, которая в то время конкурировала с Bell System. Именно компании-конкуренту и позвонил мистер Купер, чтобы «объявить о победе». Собеседник ничего не ответил Куперу, который сейчас с улыбкой вспоминает этот момент.

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В наши дни мистер Купер заявляет, что он рад, что его цель достигнута и сейчас люди действительно имеют возможность пользоваться телефонами. Он называет гаджеты «продолжением человека». Однако вместе с этим изобретатель беспокоится по поводу их распространенности и сравнивает популярность смартфонов с популярностью телевизоров в свое время. Мартин Купер считает, что со временем телефоны будут работать скорее на благо человеку и человеческому здоровью, а с каждым поколением к обществу будет приходить осознанность.