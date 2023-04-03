Предупреждения об этом будут появляться прямо в поисковике.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Google заявила о том, что теперь в их функционале появится новая важная деталь, направленная на решение проблемы сильного зноя: теперь компания будет предупреждать пользователей о тепловых волнах (англ. heatwaves) и предоставлять памятку, чтобы помочь людям, если они столкнутся с трудностями.

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Компания планирует интегрировать предупреждения в поисковую систему. Новая система должна основываться на искусственном интеллекте. Компания отмечает, что изменения климата становятся нередким явлением вследствие глобального потепления. Решение было принято из-за аномальной жары летом 2022 года. Пользователи поисковой системы активно искали информацию о тепловых волнах.

Такой объем запросов Google зафиксировала впервые. Теперь же, если сделать запрос о тепловой волне, появится информация о том, как себя вести при подобном явлении и что оно из себя представляет. Однако фирма не ограничилась этими мерами: был запущен проект Tree Canopy, охватывающий более 350 городов по всей планете.

Благодаря программе градостроители и работники коммунальных служб смогут увидеть, в каких районах города нужно высадить деревья. Чтобы обеспечить работу сервиса, Google использует искусственный интеллект – нейросеть проанализирует снимки местности и составит карту лесистой местности.

Аэрофотоснимки пригодятся еще в одном проекте: Google планирует использовать их в разработке проекта, который позволил бы поддерживать комфортную температуру в комнате. Чтобы достичь подобного эффекта, компания предложила новую технологию постройки крыш, которая обеспечивала бы отражение света, а не его поглощение.

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Аэрофотоснимки могли бы помочь в составлении карты отражения солнечного света, заявляет компания. С помощью данных, предоставленных компанией, города получат толчок и стимул к развитию.