Кроме того, как сообщает Anime News Network, создатели аниме планируют выпустить оригинальный музыкальный трек, который будет специально написан для 20-летия сериала.

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В этом году отмечается 20-летие культового аниме-сериала «Наруто». В честь этого события студия Pierrot объявила о выпуске 4 новых эпизодов, которые выйдут уже в этом году.

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«Наруто» считается одним из самых коммерчески-успешных и популярных аниме в мире. Основой для аниме послужила японская манга, написанная Масаси Кисимото в 1999-м году. Манга оказалась настолько популярной, что уже в 2002-м году была запущена трансляция первого сезона одноимённого аниме. Премьера первой серии «Наруто» состоялась 3 октября 2002 года, а заключительная серия первого сезона была показана 8 февраля 2007 года. Первый сезон аниме насчитывает 220 серий, из которых 135 серий представляют собой адаптацию оригинальной манги, а остальные эпизоды послужили филлерами. Спустя неделю был запущен показ второго сезона аниме под названием «Наруто: Ураганные хроники», который продлился целых 10 лет. Количество эпизодов во втором сезоне доходит до 500, что делает «Наруто» одним из самых продолжительных аниме-сериалов.

За 15 лет существования аниме успело завоевать сердца миллионов поклонников по всему миру, и его популярность не угасает даже спустя столько времени после завершения сериала. Именно поэтому объявление о выходе четырех новых эпизодов в честь 20-летия сериала встретили с большим энтузиазмом.

Сюжет сериала рассказывает о приключениях юного ниндзя Наруто Узумаки и его друзей, которые пытаются стать сильнейшими ниндзя в своём мире.

По информации, опубликованной на сайте Anime News Network, новые эпизоды будут называться получат название «Наруто: Режим мудреца» и будут рассказывать о приключениях Наруто и его команды, когда они отправятся на опасную миссию, чтобы спасти мир от новой угрозы.

Студия Pierrot не раскрывает деталей сюжета новых эпизодов, но обещает, что они будут наполнены приключениями и неожиданными поворотами.

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Также будет выпущен специальный DVD-бокс, включающий в себя все эпизоды аниме, а также ряд бонусных материалов.