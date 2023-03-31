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Как искусственный интеллект и информационные технологии помогают спорту и спортивному бизнесу
Системы принятия решений на основе ИИ, виртуальная реальность, носимые устройства — все эти технологии трансформируют опыт участников спортивных мероприятий и болельщиков.
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Аналитики считают, что рынок спорта и спортивных технологий развивается все стремительнее. Для компаний это хороший повод начать сотрудничество и коллаборации с научными центрами, которые помогли бы подобрать и организовать программы цифровой трансформации.

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Некоторые производители спортинвентаря и одежды создают продукты, которые могли бы помочь спортсменам в достижении своей цели. Приложения тоже не стоят в стороне. Так, Surfline предсказывает появление волн, подходящих для серфинга, используя искусственный интеллект и машинное обучение. Drone Racing League разработал дроны, использующие связь пятого поколения (5G) и позволяющие вести прямой эфир с соревнований.

Благодаря тому, что многие компании ушли с российского рынка, отечественные производители активно замещают импортные технологии и создают новинки самостоятельно. Государство активно поддерживает разработчиков и проявляет инициативу в импортозамещении. Ожидается запуск информационной системы «Фи­зичес­кая куль­ту­ра и спорт», контролируемой Министерством спорта Российской Федерации. Одной из подобных компаний является Sportsoft, которая разрабатывает системы для спортивных организаций.

Инструменты цифровизации активно помогают при анализировании активности населения. Использование подобных сервисов полезно при ведении статистики и персонализации платформы. Технологии, по мнению разработчиков, должны быть интерактивными. Благодаря примерному пониманию популярности того или иного объекта, можно будет рассчитать посещаемость зала.

В спорте можно применять разные виды технологий: начиная с оптимизации управления процессами с помощью искусственного интеллекта и заканчивая системами для повышения безопасности во время выполнения упражнений. Варианты обширны – вполне возможно как и применение виртуальной реальности, так и устройства для анализа спортивных показателей. Исследование Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) показало, что самые перспективные направления развития технологий в сфере спорта – виртуальная реальность, использование связи пятого поколения (5G) и системы поддержки принятия решений.

Любопытный факт: санкционные ограничения положительно повлияли на индустрию спорта и физической подготовки в целом. Это объясняется тем, что финансовые средства, предполагавшиеся для использования при проведении и подготовке международных соревнований, были перенаправлены в регионы для повышения уровня спорта и спортивной организации в целом. Так, в стране появилось множество умных спортивных площадок, оснащенных интернетом, звуком и связью. Площадки управляются с помощью искусственного интеллекта, он же занимается и сбором данных и последующим их анализом. Те, кто позанимался на спортивной площадке интерактивного типа, могут узнать свои результаты.

Отдельное место в спортивной индустрии занимают системы онлайн-бронирования. Они прокладывают для пользователя самые первые шаги и помогают подобрать нужный спортзал. Сервисы в основном работают в крупных городах России, но может быть и расширение до городов поменьше. Программы учитывают пожелания пользователя и используют их в качестве фильтра при выдаче результата.

Виртуальная реальность позволяет разнообразить тренировочный процесс и увеличить мотивацию к повторному походу в спортзал. Особенно полезны VR-устройства будут любителям командных видов спорта при анализе матча.

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Говоря в целом, использование технологий однозначно положительно влияет на спортивную индустрию. С их помощью можно добиться повышенной эффективности, надежного и точного фиксирования результатов, удобства. Важную роль играют приложения для контроля над организмом. Например, есть сервисы, отслеживающие сердечный ритм, дыхание и прочие характеристики. Вполне возможно и расширение функционала подобных платформ. Искусственный интеллект в будущем может заменить инструкторов. Спортивные площадки и залы, скорее всего, будут развиваться и распространяться дальше.

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#технологии #киберспорт #бизнес #искуственный интеллект #спорт
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