Несмотря на безусловную успешность, именитость и престижность Apple, цена в 3000 долларов за одно устройство – не гарантия высокого спроса и популярности на рынке. Однако компания поставила именно такую цену за свое новое устройство – гарнитура смешанной реальности, которая ожидается к скорому выпуску. Прибор разрабатывали несколько лет, однако даже сотрудники начали сомневаться в пользе и успеха среди пользователей техники. И вполне обоснованно.
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Apple, скорее всего, представит устройство на ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC), которая пройдет в начале лета. Вполне вероятно, что на конвейер новинку поставят уже до конца года. Устройство действительно открывает новые возможности и расширяет пространство использования техники, однако релиз может не оправдать ожиданий. Даже среди руководства ходят сомнения. Известно, что некоторые разработчики проекта покинули команду. Имеют место и сокращения со стороны компании.
Гарнитура похожа на горнолыжные очки. Основа гаджета – волокно из углерода, которое отличается своими техническими характеристиками, в частности, прочностью и легкостью. В комплекте с гаджетом будут представлены чехол, батарея и два дисплея с разрешением в 4К. На корпусе будет располагаться и камера, которая снимает происходящее в реальности и имеет возможность вывода полученной картинки на экран прибора. Это продемонстрировано в проморолике компании – мужчина звонит своей жене и вместе с ней наслаждается одними и теми же видами, хотя находятся они в разных местах.
Компания считает, что время гарнитуры для повседневного обихода пока не наступило и стоит подождать еще несколько лет, а на данный момент она будет полезна скорее в промышленности и в дизайне, где 3D-мышление попросту необходимо.
Стоит отметить, что гаджет сможет и развлекать пользователя эксклюзивным контентом, заказанным Apple.