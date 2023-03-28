Теперь точность автоматического определителя номеров достигает 95%

Корпорация «Яндекс» обновила приложение «Яндекс с «Алисой». Самое главное нововведение – увеличение базы данных телефонных номеров. Теперь ее количество составляет около 17 миллионов номеров, что в полтора раза больше, чем в прошлой версии, сообщила пресс-служба «Яндекса». Около трети из них применялись для мошенничества, проведения опросов или рекламных предложений.

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В момент, когда пользователю системы поступит звонок с неприятным содержанием, программа «Алисы» предупредит пользователя об этом и покажет уведомление, созданное той же программой благодаря машинному обучению. Определитель номеров может узнать как номера мошенников и навязчивых рекламщиков, так и номера полезных сервисов и учреждений. Программа принимает решения, основываясь на данных своей базы номеров и клиентских отзывах.

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Создатели алгоритма заявляют, что приложение работает безостановочно и постоянно обновляется. Если в базу данных попадает новый номер, через несколько минут определитель номера уже сможет предупредить пользователя. Стоит отметить, что на телефонах с установленной операционной системой iOS алгоритм работает медленнее, чем на телефонах с Android.