Google объявила о введении новой функции под названием Immersive View. С ее помощью пользователь может открывать 3D-изображения местности и изучать виды города. Изображения создаются искусственным интеллектом. Функцию представили еще на прошлогодней конференции компании, и только сейчас она воплощается в реальность.
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Изначально внедрение функции должно было пройти в начале февраля, однако событие произошло с задержками. Теперь же испробовать функцию можно, если открыть карты нескольких крупных городов: пока первыми стали такие мегаполисы, как Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Токио. Следующими по очереди должны стать Амстердам, Дублин, Флоренция и Венеция. Их иммерсивные виды станут доступны в течение ближайших нескольких месяцев.
Google описывает функцию, как новый способ исследования туристических мест, который обеспечит максимальный уровень погружения в атмосферу и обстановку окружения. Immersive View преподносится как инновация в сфере географических и картографических приложений.
Искусственный интеллект объединил миллиарды изображений из баз данных Google, как заявляет компания. Для этого использовались снимки с воздуха и Google Street View.
Есть одна немаловажная особенность, выигрышно выделяя Immersive View среди подобных приложений, не имеющих представленного преимущества: виды не просто статично появляются на экране устройства. Они изменяются согласно выбранным настройкам времени и погоды (для этого есть отдельная кнопка, позволяющая подогнать контекст вида под собственные желания). Можно увидеть достопримечательность в дождь, снег или в солнечную и ясную погоду. Теперь можно узнать, как выглядят известные места ночью, днем или на рассвете.