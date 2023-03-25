Невероятная по своим возможностям камера разработана специалистами Университета Дьюка.

Американские ученые из Дьюкского Университета (Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки) разработали инновационную камеру. Она состоит из 54 объективов. Каждый из них имеет свой установленный ракурс. Работая одновременно, они фотографируют один объект. Затем фотографии соединяются в одну, получая 3D модель в гигапиксельном разрешении. Качество изображения выше в 50-100 раз относительно стандартных смартфонов. Относительно камер люкс качества – в 10 раз.

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С помощью устройства можно делать снимки абсолютно любого объекта в 3D формате и в высоком разрешении. Благодаря количеству объективов видны самые незаметные на первый взгляд детали, которые пропускаются даже при съемке на обычные камеры. Микроскоп может записывать видеоролики различных форматов. При исследовании удалось записать видео, охватывающее участок площадью 135 см в квадрате. Правда, стоит отметить, что объемы таких файлов исчисляются в терабайтах. Ученым потребовалось найти решение по проблеме улучшенной передачи данных, чтобы избежать последствий хранения столь огромного количества информации.

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