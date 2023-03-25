Игра основана на славянском фольклоре, выйдет на мобильных устройствах системы iOS .

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

21 апреля текущего года на смартфонах с установленной операционной системой Apple iOS выйдет ролевая игра Black Book. Фабула вдохновлена древнеславянским и коми-пермяцким народном творчеством, преданиями, сказаниями, мифами и фольклором.

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Стоимость игры будет равняться 10 долларам, однако пролог и режим «Бесконечная битва» можно пройти бесплатно. Мобильная версия ничем не будет отличаться от версий для компьютеров и приставок, но управление игровым процессом осуществляется с помощью сенсорного экрана, что, в общем-то, весьма логично.

По сюжету главная героиня, крестьянка Василиса, противится тому, чтобы стать колдуньей по желанию своего деда Егора. Однако после таинственной смерти ее жениха мнение Василисы меняется. Цель героини – воскресить его с помощью Черной книги, которую нужно освободить от семи печатей. В игре большое значение имеет механика карточных игр – например, подкидного дурака.

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С помощью карт проходят бои, которые составляют основу игрового сюжета. Есть и финансовая система – Василиса может зарабатывать деньги различными способами, как морально приемлемыми, так и наоборот. Black Book вышла в свободный широкий доступ в августе 2021 года на персональных компьютерах, PS4, Xbox One и Nintnedo Switch. С тех пор проект дополнялся и добавился новый режим.