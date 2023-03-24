IGN (информационный ресурс, посвященный играм и киберспорту) опубликовал статью с анонсом и содержанием игры LEGO 2K Drive. На данный момент материал уже удален.
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Проект основан на принципе открытого мира. Стоит заметить, что авторы классифицируют игру как ААА, что означает высокие затраты на создание и разработку игры и проведение маркетинга.
Проект – это приключенческая гоночная игра, имеющая однопользовательский и многопользовательский режимы. Пользователям будут доступны разные локации, трассы и биомы.
Игрокам дадут возможность собирать, декорировать и настраивать на свой вкус гоночные автомобили и болиды. Известно, что всего в игре более тысячи деталей. Кроме привычных гоночных машин можно будет попробовать посоревноваться на лодках, грузовиках и других средствах передвижения.
Более того, были опубликованы скриншоты игры. Можно отметить основную стилистику игры и примерно представить игровой процесс. Дата выхода LEGO 2K Drive в широкий доступ – 19 мая 2023 года.
Игра будет доступна на всех платформах – Steam, Epic Games Store, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Seres X и S. Приблизительная рыночная цена игры – около 70 долларов на приставках и 60 долларов на иных сервисах. Официальное объявление о выпуске ожидается к публикации только 23 марта.