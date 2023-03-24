Для LEGO 2K Drive готовятся полноценные одиночный и многопользовательские режимы

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

IGN (информационный ресурс, посвященный играм и киберспорту) опубликовал статью с анонсом и содержанием игры LEGO 2K Drive. На данный момент материал уже удален.

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Проект основан на принципе открытого мира. Стоит заметить, что авторы классифицируют игру как ААА, что означает высокие затраты на создание и разработку игры и проведение маркетинга.

Проект – это приключенческая гоночная игра, имеющая однопользовательский и многопользовательский режимы. Пользователям будут доступны разные локации, трассы и биомы.

Игрокам дадут возможность собирать, декорировать и настраивать на свой вкус гоночные автомобили и болиды. Известно, что всего в игре более тысячи деталей. Кроме привычных гоночных машин можно будет попробовать посоревноваться на лодках, грузовиках и других средствах передвижения.

Более того, были опубликованы скриншоты игры. Можно отметить основную стилистику игры и примерно представить игровой процесс. Дата выхода LEGO 2K Drive в широкий доступ – 19 мая 2023 года.

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Игра будет доступна на всех платформах – Steam, Epic Games Store, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Seres X и S. Приблизительная рыночная цена игры – около 70 долларов на приставках и 60 долларов на иных сервисах. Официальное объявление о выпуске ожидается к публикации только 23 марта.