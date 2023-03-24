Clash Royale и Brawl Stars теперь точно всё...

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Студия Supercell, зарегистрированная в Финляндии, недавно объявила о блокировке своих проектов для пользователей из России и Беларуси. Стоит заметить, что игры были недоступны для скачивания (на некоторых устройствах и для обновления) уже с весны 2022 года.

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Теперь же будет закрыт доступ не только к свободной загрузке, но и непосредственно к игровому процессу. Однако скорость блокировки оказалась гораздо медленнее, чем предполагалось.

Первой из игр, ставших недоступными для игроков из РФ и РБ, стала Clash of Clans. Впрочем, ограничение легко обойти, используя сервисы VPN. Сообщение от разработчиков лаконично и просто обозначает границы времени. Сообщается, что «доступ будет прерван в течение весны 2023 года». О возврате донатов и внутриигровых покупок ничего не говорится.

Это сильно смущает и возмущает множество интернет-пользователей в социальных сетях, ведь многие игроки вкладывали деньги в свои аккаунты и продвигали их. Supercell – одна из самых популярных компаний в области мобильной разработки игр.

Ей принадлежат такие популярные проекты, как Brawl Stars, Clash Royale и Hay Day.

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В связи с ограничениями пользователям и фанатам придется искать новые пути решения.