Студия Supercell, зарегистрированная в Финляндии, недавно объявила о блокировке своих проектов для пользователей из России и Беларуси. Стоит заметить, что игры были недоступны для скачивания (на некоторых устройствах и для обновления) уже с весны 2022 года.
реклама
Теперь же будет закрыт доступ не только к свободной загрузке, но и непосредственно к игровому процессу. Однако скорость блокировки оказалась гораздо медленнее, чем предполагалось.
Первой из игр, ставших недоступными для игроков из РФ и РБ, стала Clash of Clans. Впрочем, ограничение легко обойти, используя сервисы VPN. Сообщение от разработчиков лаконично и просто обозначает границы времени. Сообщается, что «доступ будет прерван в течение весны 2023 года». О возврате донатов и внутриигровых покупок ничего не говорится.
Это сильно смущает и возмущает множество интернет-пользователей в социальных сетях, ведь многие игроки вкладывали деньги в свои аккаунты и продвигали их. Supercell – одна из самых популярных компаний в области мобильной разработки игр.
Ей принадлежат такие популярные проекты, как Brawl Stars, Clash Royale и Hay Day.
В связи с ограничениями пользователям и фанатам придется искать новые пути решения.