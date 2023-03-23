В России появился новый вид хакеров, которые шифруют данные пользователей без возможности восстановления.

Российские специалисты в области информационных технологий пришли к выводу, что хакеры стали гораздо чаще использовать программы-шифровальщики. Особенность таких манипуляций состоит в том, что дешифровать и восстановить данные нельзя даже за деньги.

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Олег Скулкин, киберразведчик, сообщил, что использование шифра было всегда, но в последние несколько лет его популярность возросла и появляются новые, более вредоносные версии. Чаще всего атакуют компании и предприятия, однако иногда жертвами становятся и обыватели. Что странно, в некоторых версиях программы не предусмотрена возможность восстановления данных, что значит, аферы с участием финансов станут изощреннее и хитрее. По словам Олега, недавно обнаруженная группировка Key Wolf как раз использует подобное обеспечение. Файл с вирусом оказывается на персональных компьютерах, а затем программа шифрует все данные и передает в руки мошенникам. Жертва не может восстановить содержимое, даже заплатив за данные.

Программа, используемая аферистами, кодирует информацию на жестких дисках. На обои рабочего стола программа устанавливает картинку с логотипом группы хакеров и оставляет сообщение, написанное на английском. В нем можно узнать о причинах хакер-атаки – уничтожение компьютеров в России. Предлагается присоединиться к мошенникам. Для этого нужно перевести деньги в криптовалюте.

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Для того чтобы не попасть под облаву хакеров, нужно избегать подозрительные письма и сообщения. Рекомендуется пользоваться сервисами, которые очищают электронный ящик от спама.