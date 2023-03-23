Недостаток графических процессоров Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по развитию беспилотников и искусственного интеллекта

Проекты «Яндекса» находятся под опасностью из-за дефицита графических процессоров, сообщается в некоторых СМИ. Данные технические компоненты требуются для развития искусственного интеллекта и технологий беспилотного управления. Проблему вынесли на совещание, на котором присутствовали представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительства РФ и частных компаний. Об этом стало известно благодаря источнику в виде представителя одной из фирм.

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Другой источник сообщает, что решения, которые могли бы решить проблему «Яндекса», не раз обсуждались. Представитель «Яндекса» уже в конце 2022 года сообщал о предстоящих проблемах, так как вопрос очевиден и известен в сфере информационных технологий, сообщает один из представителей сферы.

На данный момент компания пользуется чипами Nvidia А100. С их помощью повышается скорость работы и точность поисковых запросов суперкомпьютеров, работает Алиса и Яндекс-станции, поддерживает работоспособность облачный сервис компании. Без чипов не смогут работать сервисы перевода и некоторые иные задачи, говорится на сайтах «Яндекса». Кроме того, известно, что в суперкомпьютере, созданном компанией, содержатся 1592 подобных чипа улучшенной версии. В машинах «Сбера» в сумме содержится 6800 ускорителей того же производителя.

Nvidia прекратила поставки продукции в РФ в марте прошлого года. В июне фирма отозвала лицензии и закрыла продажи для компаний, зарегистрированных в России. В сентябре американские власти ввели новые санкции, касающиеся России и Китая. По новым правилам компания не может свободно экспортировать свой товар, который связан с работой в области суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. Для международной торговли требуется разрешение государства и специальная лицензия. Выручка Nvidia за 2021 год в России – больше 333 млн долларов, что составляет 2% от оборота.

Источники сообщают, что весной 2022 года в «Яндексе» ожидалась поставка ускорителей и процессоров, однако из-за начала специальной военной операции товар в Россию не доставили. Оставалась возможность параллельного импорта, но в нужных количествах привезти устройства невозможно. Анонимный разработчик искусственного интеллекта сообщает, что «Яндекс» крупно инвестировал в идею нейросетей и ИИ. С учетом сложившихся обстоятельств проводить работы по внедрению и дальнейшей разработке информационных технологий не представляется невозможным.

Средства массовой информации связались с прессой «Яндекса», Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительства РФ и частных компаний. Ответа они не получили.

Основная задача российских фирм состоит в сокращении последствий отсутствия доступа к новейшим обновлениям, разработкам и в неспособности самостоятельно поддерживать уже имеющееся оборудование, отмечается экспертами. Российские специалисты снова учатся искать и подбирать запчасти и устанавливать их. Отмечается, что некоторые проблемы можно решить методами, не соответствующими российскому и международному законодательству.

Специалисты заявляют, что есть риск отключения российских систем от общих через главную сеть. Производятся разработки проектов по переносу промышленности на российские и китайские рельсы. У китайских производителей имеются аналоги продукции Nvidia, так что отказ фирмы от сотрудничества с российскими специалистами не настолько критично, отмечается руководителем проекта «ГЛОНАСС». По его заявлениям, отечественные IT-специалисты с начала 2022 года создают новые микроэлектрические разработки.

Стоит отметить, что Россия рассматривает программные акты, позволяющие отечественным компаниям получать поддержку и гарантию от компаний, ушедших с российской торговой арены. В ином же случае на компанию могут накладываться санкции в виде материальной ответственности.

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