Ученые российского Центра трансплантологии, носящего имя академика Шумакова и расположенного в московском Щукине, объявили о создании искусственного аналога левого желудочка (ИЛЖ), предназначенного для лечения детей от трех до 10 лет.

В российском Центре трансплантологии имени академика Шумакова заявили об успешном заверешении проекта по разработке прототипа левого желудочка, подходящего для восстановления детей от трех то десяти лет. Центр находится в Щукине (СЗАО, Москва).

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Исследования, связанные с проектом, велись несколько лет. Другого решения для лечения маленьких детей с сердечной недостаточностью пока не найдено.

Эксперты заявляют: пересадить орган взрослого или подростка ребенку невозможно, так как размеры органов и пропорции не соответствуют. При сердечной недостаточности сердце не может перегонять кровь по организму в обычном режиме вследствие нарушения работы левого желудочка. Для его стабильной работы московские ученые создали искусственную версию «насоса» организма.

Искусственный левый желудочек создан из титана. Внутри имеется турбина: она берет энергию от батареи, которая крепится на пояснице пациента и соединяется с сердцем через провод.

Требуется носить искусственный орган до тех пор, пока болезнь не пройдет полностью или пока не появится возможность трансплантировать сердце от более крупного человека.

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До создания разработки выполнялись похожие операции. Однако стоит отметить, что использовались американские протезы, которые подходили только детям до пяти лет.