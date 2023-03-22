В российском Центре трансплантологии имени академика Шумакова заявили об успешном заверешении проекта по разработке прототипа левого желудочка, подходящего для восстановления детей от трех то десяти лет. Центр находится в Щукине (СЗАО, Москва).
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Исследования, связанные с проектом, велись несколько лет. Другого решения для лечения маленьких детей с сердечной недостаточностью пока не найдено.
Эксперты заявляют: пересадить орган взрослого или подростка ребенку невозможно, так как размеры органов и пропорции не соответствуют. При сердечной недостаточности сердце не может перегонять кровь по организму в обычном режиме вследствие нарушения работы левого желудочка. Для его стабильной работы московские ученые создали искусственную версию «насоса» организма.
Искусственный левый желудочек создан из титана. Внутри имеется турбина: она берет энергию от батареи, которая крепится на пояснице пациента и соединяется с сердцем через провод.
Требуется носить искусственный орган до тех пор, пока болезнь не пройдет полностью или пока не появится возможность трансплантировать сердце от более крупного человека.
До создания разработки выполнялись похожие операции. Однако стоит отметить, что использовались американские протезы, которые подходили только детям до пяти лет.