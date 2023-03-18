Это первое устройство, которое способно давать такое же качество, как Retina-дисплеи Apple.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Китайская компания Xiaomi приняла участие в выставке в Барселоне, Испания. На мероприятии были представлены очки, ставшие одним из центров притяжения внимания среди экспонатов. Разрешение очков – 58 пикселей на градус, пиковая яркость изображения – 1200 нит.

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Очки соединяются с телефоном через беспроводную сеть. Отмечается, что задержки неощутимы. Несколько камер распознают жесты, которые дает пользователь. Символы, распознаваемые компьютером, дают команды. Можно пользоваться системой «умный дом», управляя лишь рукой или смотреть видео на экране гаджета. Вес очков не превышает и сотни граммов.

Стекла очков сделаны из электрохрома. Такой материал позволяет настраивать яркость под конкретного пользователя и затемнять экран в случае необходимости. Если освещение удовлетворяет условиям, доступна возможность просмотра контента и обозревание реального мира в одно время. Качество видеоконтента повысится. Опробовать гаджет можно будет совместно со смартфонами Xiaomi 13. Телефоны других производителей тоже могут соединиться и успешно работать с очками, если их технические характеристики и программное обеспечение удовлетворяет условиям.





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Устройство собрано на чипе Snapdragon XR2 Gen1. Питание подается из стандартной батареи из кремния и кислорода. Материалы корпуса – углеродное волокно и сплав из кремния. Серийное производство очков пока под вопросом.