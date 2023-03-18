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Tesla показала своих человекоподобных роботов
Tesla вводит в производство роботов, как и ожидалось от компании. Илон Маск на недавно прошедшем мероприятии «День искусственного интеллекта 2022» представил публике робота под названием Optimus.
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Стоит отметить, что для более детального обзора он разделил сущность робота на две части. Первая имеет способность к прямохождению и выполняет поставленные перед ней задачи и цели. Вторая версия наоборот демонстрирует дизайн продукта и его преимущества, а работоспособность отведена на второй план. Глава Tesla Маск заявил, что его компания стремится к созданию робота, который был бы хорош абсолютно во всем и при этом стоил бы меньше хорошего автомобиля. Демонстрация робота прошла гладко, а сам Илон рассказал о планах и целях на ближайшее будущее.

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Внимание многих присутствующих привлекло выступление первой версии Optimus’а. Робот был лишен внешней оболочки, однако его действия поражали своей послушностью. Он вышел на сцену на двух ногах, поприветствовал зал рукой и станцевал легкую связку. Илон Маск заявил, что это был первый раз, когда роботу никто не помогал. После этого выступления робот сам ушел за кулисы.

Полные возможности робота компания показала отдельно в виде видеозаписи, так как Tesla посчитала подобный вариант более безопасным для собственной репутации (а, соответственно, и инвестиций).  На видео Optimus переносил легкие грузы и поливал цветы. Для таких задач используются встроенные в конструкцию робота датчики. Представители компании также заявили, что роботы выполняют некоторые функции на заводах Маска. К примеру, они переносят детали автомобилей. Конечно, за происходящим следят специалисты.

Вторая версия робота демонстрировала его внешние качества. Данный прототип Optimus не смог выйти на сцену самостоятельно и был вынесен на руках, так как инженеры не успели подготовить его к таким действиям. Однако Илон Маск уверил, что и вторая версия готова к ходьбе. Тем не менее, робот впечатлил зрителей своим дизайном, который будет использоваться для всех серийных роботов компании Tesla.

Вес Optimus’а – 73 килограмма. Стоит отметить, что это чуть больше, чем планировалось – в 2022 году масса планировалась составлять около 57 килограммов. Рост робота – 173 сантиметра. При конструировании аппарата использовались технологии, уже применяемые Tesla в своих автомобилях – ориентация роботов и автопилот машин работают по одному принципу и похожим датчикам. В состоянии покоя Optimus требует около 100 Вт электроэнергии, в активном положении – 500 Вт. Робот имеет собственный аккумулятор емкостью 2,4 кВт*ч, который встроен в него в районе грудной клетки. Заряда должно хватать примерно на один день активного использования.


Илон Маск считает, что одним из недостатков ныне существующих человекоподобных аппаратов является отсутствие собственного интеллекта, проще говоря, «мозга» машины, однако Tesla делает шаг вперед в этой области. Optimus опирается на указания встроенного компьютера, так же разработанного Tesla. Робот имеет возможность подключения к беспроводным сетям (Bluetooth, Wi-Fi, LTE). Функционал аппаратов разнообразен – от бытовых несложных задач, заключающихся в уборке, готовке и подобном, до работы на крупных производствах. Прозвучали намеки о том, что робота можно использовать даже в качестве секс-куклы.

Отмечается, что одна из главных выделяющих черт Optimus’а – гибкость и подвижность, приближенная к человеческой. Руки робота по заявлениям компании имеют 27 степеней и уровней свободы, а непосредственно тело – около 200. Гибкость и позволяет роботам выполнять множество команд. Тем не менее, на презентации роботы казались слегка заторможенными, хрупкими, ненадежными и слабыми. Илон Маск признал, что роботы готовы не до конца и уверил, что все еще впереди.

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Пока неизвестна дата официального представления и выпуска в продажу роботов Tesla Optimus. Однако можно с уверенностью сказать, что их цена будет ниже, чем у автомобилей – около 20000 долларов или меньше. Количество экземпляров оценивается миллионами. Впрочем, точной аналитики пока не поступало.

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#tesla #илон маск #тесла
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