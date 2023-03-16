Главной особенностью флагмана Samsung, Galaxy S20 Ultra, и преимуществом считалась камера и приближение, заявленное как 100-кратное.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Одной из лучших новинок Samsung стал телефон Galaxy S20 Ultra, получивший звание флагмана. Функция 100-кратного приближения получила название Space Zoom. Отмечалось, что теперь пользователи могут делать впечатляющие снимки Луны. Однако недавно был раскрыт секрет компании – в процессе фотографирования использовались алгоритмы искусственного интеллекта, которые дорисовывали и дополняли фотографии Луны деталями и исправляли качество съемки.

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Впервые это было замечено одним из пользователей Reddit. Он скачал изображение Луны, сделанное в высоком разрешении. Затем с помощью сжатия до размера 170 на 170 и гауссова размытия качество снимка спутника Земли сильно ухудшилось, а детали стали незаметными. Полученную картинку пользователь вывел на монитор компьютера, а затем создал условия плохого освещения и сделал снимок экрана. Интернет-исследователь сравнил два изображения и доказал экспериментальным методом, что полученное изображение очевидным образом доработано через алгоритмы искусственного интеллекта. Были дорисованы кратеры, тени и иные элементы.

Пользователь Reddit отметил, что некоторые алгоритмы действуют иначе и объединяют несколько снимков, дополняя друг друга размытыми и утерянными деталями. Однако Samsung практически полностью перерисовывает снимок, так как используется искусственный интеллект, который обучился на нескольких тысячах изображений Луны различать ее элементы.

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Пост получил широкую поддержку от других пользователей сервиса. Ими отмечалось, что подобные предположения выдвигались еще два года назад, когда знаменитый смартфон был только выпущен, а некоторыми изданиями и энтузиастами так же проводились свои эксперименты. Подобный принцип работы использует и компания Huawei. Стоит отметить, что в 21 веке и в эпоху роботизации искусственный интеллект используется везде, и, даже наверное, в фотографии.