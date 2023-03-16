Голосовой помощник в автомобилях GM будет создан на базе искусственного интеллекта. В работе помощника будут задействованы многие сервисы. Так, один из основных – облако компании Майкрософт и партнерские службы.
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Скотт Миллер, вице-президент компании, подтвердил предоставленную информацию журналистам. Он также заявил, что голосовой ассистент станет нечто большим, чем просто голосовые команды, подающиеся автомобилю.
Так, если произойдет некая неисправность, пользователь сможет обратиться к ассистенту и получить инструкции по исправлению ситуации. На экране появится видеоматериал с объяснениями. Индикаторы на приборной панели так же могут быть озвучены помощником. Социальные сервисы не остались без внимания – благодаря нововведению водители могут записаться в автосервисы, автомойки и прочие предприятия.
Благодаря сотрудничеству с Microsoft технологии концерна General Motors более продвинуты, чем у конкурентов. Сообщается, что голосовой ассистент будет сильно отличаться по поведению от уже существующих на рынке предложений. Стоит ожидать новые особенные функции и навыки.
Автомобильные компании стараются создавать и расширять свой технический функционал, дабы не отставать от мобильных разработчиков и операционных систем Apple и Android. Программное обеспечение развивается и расширяет свое влияние на функционал автомобиля, превращаясь в отдельную самостоятельную ОС.