Игра рассчитана на одиночное прохождение, многопользовательские режимы не предусмотрены.

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Rune Factory 3 Special — японская ролевая игра с элементами симулятора фермера, созданная студией Marvelous для Nintendo Switch. Это ремастер игры, изначально выпущенной для Nintendo DS.

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Действие происходит в фантастической стране, расположенной на континенте Адония. Мы играем роль страдающего амнезией парня по имени Рагуна (имя можно изменить), который появляется в городке Кардия. Он теряет сознание под домом помещика Тумана, который вскоре делает ему предложение — Рагуна получит собственное жилье, если будет заниматься фермой.

После введения нам дают большую свободу в решении задач. Мы можем работать на ферме, ловить рыбу, отправиться в подземелья, чтобы сражаться с монстрами, или заводить отношения с другими жителями городка. Важную роль во время игры играют три индикатора. Во-первых, выносливость. Каждое действие, выполняемое главным героем (копание, резка, борьба) истощает ее. Второй индикатор HP, информирующий об исправности заряда.

Также есть очки рун. Эти очки используются для произнесения заклинаний (которые могут быстро вернуть нас домой), приготовления пищи, создания оружия, медикаментов. Если Рагуна потеряет все очки, его активность уменьшится, как и здоровье. Потеря HP может иметь два последствия. Если это произойдет на ферме, заряд просто вырубится. Проигрыш в подземелье заканчивается словами «Игра окончена».

Что касается дополнительных квестов, Rune Factory позволяет подружиться с монстрами. Они могут помочь в бою или продать различные полезные предметы. Специальная версия предлагает модернизированную графику и различные новинки геймплея, которых нет в оригинале от NDS.

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