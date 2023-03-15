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Unknown 9 Awakening – невероятно захватывающая история
Это игра, которая повествует о волшебстве, добре и зле, личностном развитии и преображении.
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Unknown 9: Awakening — это игра в жанре приключения с видом от третьего лица, относящаяся к вселенной Unknown 9. Проект разрабатывается студией Reflector Entertainment, за издательство взялась компания Bandai Namco.

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Главной героиней становится Харуна из Калькутты (Индия), отправляющаяся в путешествие по тайному измерению, известному как Складка, где люди стараются создать баланс между непостижимыми способностями и саморазрушением. Харуна выросла в индийском городе Калькутта, и ее всю жизнь преследует странное видение о своей смерти.

Благодаря наставнику она занимается тренировкой овладения и контроля собственными сверхъестественными навыками. Вскоре девушка открывает скрытое измерение, называемое Складка, и отправляется в путешествие по пути раскрывая секреты этого места.

До анонса авторы выпустили текстовую игру под названием Unknown 9: Chapters, разработанную монреальской студией Alice & Smith.

Основная роль во вселенной игры отводится книгам, содержащим мудрость, которая накапливалась на протяжении многих веков, и была написана цивилизациями, населяющими планету.

Каждая цивилизация развилась до максимального уровня, и чтобы не потерять знания, они решили записать их в книги, которые охраняются девятью нестареющими (но они не бессмертные, ведь у них уже есть преемники) стражами, тайно влияющими на ход дальнейшей истории и судьбы новых цивилизаций.


Дата выхода

Игра была презентована еще в 2020 году, но студия разработчик была перекуплена и дата выхода постоянно смещалась. Сейчас известно только то, что игра должна выйти в 2023 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X без ограничения по регионам. 

А значит - мы тоже сможем поиграть в неё без проблем.

Трейлер выглядит многообещающе, поэтому очень ждем выхода и, возможно, напишем отдельный подробный разбор по этой игре. 

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Если сравнивать эту игру с другими,то максимально похожими на неё можно было назвать парочку игр из серии Tomb Rider, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy, Psychonauts 2 и подобные.

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#игры #игра #игра «the hidden and unknown» #unknown 9 awakening
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