Компания Figure была основана в 2022 году Бреттом Адкоком ( учредитель компаний Archer Aviation и Vettery) и теперь готовится совершить революцию в области роботостроения.
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Для этого есть все предпосылки: «Десятки миллионов рабочих мест, связанных с опасными или вредными производствами, сейчас пустуют – и это только на территории США», говорит Адкок. «Если мы хотим и дальше развиваться – что значит индустриализировать экономику страны, нам нужны аниматронные роботы, которые предложат покупателю товары и услуги по таким низким ценам, которые мы себе не могли представить».
Компания сейчас представляет из себя более 40 экспертов в области работы с ИИ и робототехникой. Там есть выходцы из Boston Dynamics, Tesla, IHMC, GoogleX, Cruise и Apple SPG – всё это либо новаторы, либо очень серьёзные эксперты в своих областях.
Первая модель 01 будет сочетать в себе привычную нам подвижность обычного человека с передовым ИИ – в его спектр задач в начале будут входить базовые действия, задействованные в таких сферах деятельности, как логистика, производство, складирование. В перспективе, роботы должны будут заменить прислугу по дому, сиделок. Роботы – идеальный материал для построения светлого будущего в новых мирах – других планетах.
Философия компании основана на многофункциональности – Адкок считает это направление намного перспективней, нежели создание однозадачных, узкоспециализированных механизмов. На данный момент идёт разработка ПО для управления – наращивание сложности задач вкупе с их разнообразием.
Глава компании видит в своей разработке огромный потенциал для развития человечества в целом.