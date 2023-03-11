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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Робот, который заменит всех, пока что «на бумаге» - Figure 01 от одноимённой компании
Стартап Figure представила план по созданию Figure 01, первого в мире коммерчески жизнеспособного робота-гуманоида общего назначения.
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Компания Figure была основана в 2022 году Бреттом Адкоком ( учредитель компаний Archer Aviation и Vettery) и теперь готовится совершить революцию в области роботостроения.

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Для этого есть все предпосылки: «Десятки миллионов рабочих мест, связанных с опасными или вредными производствами, сейчас пустуют – и это только на территории США», говорит Адкок. «Если мы хотим и дальше развиваться – что значит индустриализировать экономику страны, нам нужны аниматронные роботы, которые предложат покупателю товары и услуги по таким низким ценам, которые мы себе не могли представить».

Компания сейчас представляет из себя более 40 экспертов в области работы с ИИ и робототехникой. Там есть выходцы  из Boston Dynamics, Tesla, IHMC, GoogleX, Cruise и Apple SPG – всё это либо новаторы, либо очень серьёзные эксперты в своих областях.

Первая модель 01 будет сочетать в себе привычную нам подвижность обычного человека с передовым ИИ – в его спектр задач в начале будут входить базовые действия, задействованные в таких сферах деятельности, как логистика, производство, складирование. В перспективе, роботы должны будут заменить прислугу по дому, сиделок. Роботы – идеальный материал для построения светлого будущего в новых мирах – других планетах.

Философия компании основана на многофункциональности – Адкок считает это направление намного перспективней, нежели создание однозадачных, узкоспециализированных механизмов. На данный момент идёт разработка ПО для управления – наращивание сложности задач вкупе с их разнообразием.

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Глава компании видит в своей разработке огромный потенциал для развития человечества в целом.

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#робот #стартап #figure
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