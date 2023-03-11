На престижном мероприятия Amelia Concours D’Elegance во Флориде показали не концепт, но уже серийную модель спорткара Apex Motors AP-0. После анонса в 2020 году компания-производитель обещала наладить серийное производство в четвёртом квартале 22, но пандемия заставила слегка сбавить обороты.
реклама
Что же автовладелец получит за 350.000$?
Под капотом у нас шустрый движок на 650 лошадиных сил, развивающий усилие 580 ньютон-метр. Это позволяет разогнать машину до 100 км/ч за 2.3 секунды. Вес машины составляет всего 1.2 тонны. Эксперты уже успели сравнить новинку с Rimac Nevera, который при массе в 2.1 тонны шустрей и проворней. В чём же подвох? Ответ очевиден – цена. Серийный спорткар Rimac Nevera стартует от отметки в 2.200 000 (сейчас выпущено уже 150 экземпляров), что в шесть раз дороже.
Да, салон у Apex Motors AP-0 выглядит футуристичней, но много беднее. Хотя, в данном случае уместнее сказать – аскетичней. Да, лошадей больше, а скорость меньше, что говорит об экономии на движке. Однако экономия выглядит оправданной. Если Rimac Nevera это игрушка для богатых, то новинку британского концерна может позволить себе и средний класс. Также отметим, что сборку будут осуществлять на территории США, что положительно повлияло на ценообразование.
Опять же приятно сидеть в болиде, руку к которому приложили те же конструкторы, кто создали Elemental Rp1 – культовую, в своём роде, машину.
Приятно наблюдать, как электрокары налаживают экспансию в казалось бы недоступные для них сегменты рынка.