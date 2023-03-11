Киану Ривз, которые запомнился фанатам по таким коммерчески успешным проектам как «Джон Уик» или «Матрица», не всегда снимался в кассовых лентах. Вспомнить хотя бы о фильме «Константин» от Warner Bros. – основанный на комиксе Hellblazer, он, однако, провалился в прокате – не спасла тогда ленту ни обаятельная Тильда Суинтон в роли мятежного ангела, ни харизматичный Петер Стромаре в роли Дьявола.
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4 марта в реддите Ривза состоялась конференция, которая набрала порядка 32к комментариев, ответ на один из которых вселил робкую надежду, что сиквел всё же состоится. На вопрос, общался ли Киану с Джеймсом Ганном по поводу продолжения серии, актёр коротко ответил: «Я надеюсь, что продолжение всё-таки снимут».
Однако это всё же не откровение – дело в том, что ранее, в сентябре 2022 года, издание Deadline уже публиковало похожую новость. Тогда было заявлено о возобновлении творческого союза актёра и режиссёра Фрэнсиса Лоуресна, который снял первую часть. Акива Гольдсман, приложившая руку к «Бэтмен навсегда» и «Я легенда» была заявлена в качестве сценариста.
Пока ещё неясно, укладываются ли съёмки второй части в философию перезапуска вселенной DC, о которой Ганн заявил ещё в январе: тогда в интервью были обозначены ключевые персонажи новой страницы истории популярных комиксов – это Супермен и Супергёрл, Бэтмен и Болотная Тварь. Никаких комментариев по поводу «Константина» тогда не последовало.