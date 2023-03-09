Всему виной - низкий спрос техники у населения. Но представителей крупного бизнеса такое положение дел вполне устраивает.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В магазинах и на складах производителей бытовой техники много лишнего товара, сообщается в средствах массовой информации с ссылками на заявления представителей компаний.

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В 2022 году спрос на технику был выше обычного как со стороны покупателей, так и со стороны магазинов по отношению к поставщикам. Новые партии приходили одна за другой, чтобы в случае нарушения транспортных связей и последующей нехватки продукция все же оставалась на рынке с относительно приемлемыми ценами. Кроме этого, отмечается, что наибольшее число новоприбывших поставок идут из Китая вследствие более низких цен по сравнению с экспортерами из европейских государств.

Крупные лица бизнеса в данной отрасли подтверждают наличие профицита. Глеб Мишин рассказал, что поставки техники в Россию пришли позже, чем ожидалось. Тем не менее, некоторые эксперты отмечают, что в крупных сетевых точках избытка нет, так как аналитики компаний действовали аккуратно и сдержанно.

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Стоит отметить, что несмотря на потрясения среди поставщиков и закупщиков, среди российских потребителей спрос на технику падает все ниже. За прошедший год он сократился чуть ли не на треть, а в этом году ожидается падение едва ли не на столько же. Эксперты замечают, что компании не будут понижать цены для стимуляции спроса, так как это чревато низкой окупаемостью и убытками.