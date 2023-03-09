Проект создан полностью под контролем и наблюдением Роскосмоса. Целевая аудитория – дети школьного возраста и подростки, а одной из главных целей указана профориентация подрастающего поколения. В игре можно будет попробовать себя во множестве ролей, а количество действий впечатляет. Так, доступны манипуляции в денежно-экономической сфере, в области менеджмента и управления персоналом, в логистике и так далее. Представлены и физико-математические направленности в космической деятельности. Совместно с игровым процессом проходит и обучение 3D-графике, интегрированное в само прохождение.
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Авторы проекта считают, что главная особенность и достоинство их проекта состоит в том, что он рассказывает об освоении Солнечной системы. Стоит отметить, что повествование основано на реальных планах и целях российских ученых и соответствующих агентств. Играя, можно будет увидеть и прочувствовать освоение космического пространства самостоятельно от начала до конца, от разработок до запусков ракет и шаттлов.
Пользователи сети в возрасте от 14 до 35 лет приглашаются к участию над проектом. Предложено обучение тестированию игр. Курировать их будут технические эксперты. Обращения и заявки отправляются на электронный адрес nazarov1980@list.ru.
Интересно, что дата выпуска тестовой версии игры довольно символична – 12 апреля 2023 года, День космонавтики. Готовая и доработанная версия выйдет в свет в День знаний – 1 сентября.
Некоторые детали и моменты игры уже доступны публике в социальных сетях разработчиков. Известно, что созданы некоторые 3D-модели. Среди них ряд космических кораблей, межпланетных станций и прочие технические элементы исследования космоса. Модели основаны как на реальных проектах, так и на перспективных.
В октябре минувшего года при разыгрывании Президентского фонда культурных инициатив проект получил грант в размере более трех миллионов рублей. Таким образом, государство поддержало популяризацию российской космонавтики, науки и технических специальностей и проведение мероприятий по профориентации молодежи.