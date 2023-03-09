Руководство крупнейшего видеохостинга YouTube сообщило, что с апреля 2023 года один из форматов показа рекламы будет отменен. Так, с 6 числа всплывающие окна больше не будут показываться.
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Маркетологи компании считают, что пришло время для использования более современных методик привлечения зрителей на партнерские площадки, в то время как формат всплывающих окон устарел. Более того, по мнению экспертов, подобные тактики мешают просмотру контента и раздражают пользователей видеохостинга.
Несмотря на изменения, авторам видеоконтента сообщили, что значительных переворотов в индустрии рекламы ждать не стоит. Тех, кто использовал подобный формат для собственного продвижения, ожидает переход на иные вариации рекламы, например, встроенные видеовставки. Деталей и более подробного объяснения видеохостинг не предоставил.
Всплывающие окна используются при пользовании сайтом через онлайн-версию YouTube на персональных компьютерах. В мобильной версии данный формат рекламы не использовался.
Напомним, что для пользователей сайта из России (как и для авторов, так и для зрителей) реклама и монетизация на видеохостинге недоступна в связи с введенными YouTube политическими санкциями.