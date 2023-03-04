Прогнозируется беспроводная зарядка электромобилей прямо во время движения по дороге.

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Стартап из Израиля, разработавший технологию беспроводной зарядки для электрических автомобилей, нашел путь на рынок США.

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Компания "Electreon" сообщила, что 27 февраля выиграла тендер на постройку электрической дороги на части общего пользования в Детройте. Суть проделанной работы будет не в самой постройке электрифицированной дороги, а в тестировании ее универсальности и возможности применения на практике. Положительный результат теста приведет к возможности достижения экологической стабильности из-за активного использования менее вредных электромобилей.

Губернатор Мичигана, Гретхен Уитмер, в своем заявлении прокомментировала технологии "Electreon" следующими словами: "Поскольку мы стремимся возглавить будущее мобильности и электрификации за счет увеличения производства электромобилей и снижения потребительских расходов, беспроводная система зарядки в дороге является следующей частью головоломки устойчивого развития".

Тестовая дорога будет разрабатываться в товариществе с Министерством транспорта штата Мичиган. Государственная структура выплатит около 2 миллионов долларов на технологию электрифицированной дороги.





"Мы рады выйти на рынок США и сотрудничать с лидерами отрасли для дальнейшего улучшения экосистемы мобильности в стране”, - сообщает вице-президент по развитию бизнеса "Electreon" в США, Стефан Тонгур.

Сейчас проект запланирован на участке дороге длиной до 1,6 киллометров.

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