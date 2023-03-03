“Мы хотим запустить новый бренд, который будет в значительной степени сосредоточен на сетях и промышленной цифровизации”, - сообщил гендиректор компании “Nokia” Пекка Лундмарк. Также Пекка добавил, что большинство людей все еще считают компанию производителем телефонов, но на самом деле “Nokia” таковой не является.
реклама
Логотип бренда обновили для того, что “отразить то, кем мы являемся сегодня - лидером в области инноваций в сегменте технологий b2b”. На новом логотипе буквы остались те же, но в другом дизайне, а также, всем привычный синий цвет изменен на другую цветовую палитру.
“Он был разработан как символ сотрудничества”, - сообщается в пресс-релизе компании.
Сейчас компания планирует увеличение доли на рынке в сфере телеком-оборудования, внедрение новых бизнес-моделей, а также иное масштабирование и развитие в части систем, выходящих за рамки мобильных устройств.
Ранее финская компания была известна своим производством мобильных телефонов, самым популярным из которых был “Nokia 3310”, активное производство прекратилось после продажи “Nokia” крупной компании “Microsoft” около 10 лет назад. На данный момент телефоны компании все еще продаются компанией “HMD Global Oy”.