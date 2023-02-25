В комплексе с ремешком, очки весят 170 грамм, так, к этому комплекту приближаются только VR-очки модели "HTC Vive Flow", их вес на 20 грамм больше.
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Самая легкая гарнитура получила название "Beyond" и работает она в связке с ПК, к которому подключается через бокс - он же отвечает за передачу изображения и питание гарнитуры.
Компания "Bigscreen" утверждает, что очки виртуальной реальности поддерживают платформу "Steam", а также соединяются с любыми контроллерами и трекерами для всех частей тела. Но все дополнительные аксессуары придется докупать в отдельности, потому что в комплект входят только очки и бокс. Сейчас "Beyond" доступен для предзаказа, а его стоимость составляет 999 долларов, что составляет более 70 тысяч рублей.
Очки от "Bigscreen" составляют два OLED-дисплея с разрешением 5K и частотой обновления 90 Гц, а также горизонтальное поле зрения в 93 градуса.
В точности до миллиметра подогнать гарнитуру под свое лицо необходимо через приложения в iPhone, есть сложности и с наушниками - здесь они есть, но опционально.
Первые партии гарнитуры будут поставляться в США, а далее уже в Канаду и Европу. Предполагается, что к концу этого года - началу следующего "Beyond" будут поставляться и в другие страны.