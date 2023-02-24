На сегодняшний день даже можно сказать, что нейросеть перенимает менталитет и направление мышления в зависимости от территориальной и национальной принадлежности ее разработчика.
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Сейчас нет сфер, в которой искусственный интеллект мог бы не разбираться. Он вещает и о политике. Так о Российской Федерации начала высказываться не одна иностранная сеть, к примеру, одна из самых известных систем «ChatGPT» на запрос об отношениях России и Запада ответила, что главная проблема в разногласиях заключается в вопросах о принадлежности территорий и ресурсов.
Запад ненавидит политику РФ, по мнению нейросети «Perplexity AI», из-за миссии Владимира Путина бросить вызов представлению Запада о мире и его порядке. А вот «ChatSonic» считает, что именно могущество России стало причиной конфликта между мировым сообществом.
Эксперт информационного агентства «РИА Новости» Кирилл Стрельников сообщает, что в скором будущем искусственный интеллект научиться «ненавидеть врага и любить Родину на уровне своего ДНК».
На развитие искусственного интеллекта уделить особое внимание попросил президент России - Владимир Путин еще в конце 2022 года. Главой государства было заявлено, что ИИ должен быть внедрен во все сферы и во все госпрограммы и нацпроекты страны. Благополучие граждан, безопасность Российской Федерации и ее суверенитет также зависит от процесса развития искусственного интеллекта, уточнил президент.