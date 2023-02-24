Созданные нейросетью изображения, тексты или даже бесконечные сериалы на Twich - это уже не новшество.

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Кажется, каждый, кто имеет в наличии телефон или компьютер, знаком с функциями искусственного интеллекта.

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Но теперь абсолютным открытием становится искусственный интеллект, который способен создать музыку по текстовому описанию. Причем такую, которую можно действительно добавить в свой плейлист. Такую систему назвали «MusicLM», а разработчиком стала гигантская компания «Google».

К сожалению, неизвестно, когда мы сможем испытать эту нейросеть самостоятельно на своих устройствах, потому что «Google» пока не планирует выдавать общий доступ к данной системе.

«MusicLM» был обучен на основе более 250 тысяч часов музыкальных композиций, потому аналогичные существующие искусственные интеллекты, направленные на создание музыки, пока что не имеют шанса сравниться с ИИ от «Google». Да, простейшие звуки они способны собрать во что-то «слушабельное», но отстают детищу «Google» в генерации музыки по настроению, ритму или территориальной составляющей. В это же время, «MusicLM» способен написать мелодию, например, по запросу «ощущение морского круиза» или «саундтрек к подростковому сериалу про любовь». Данный искусственный интеллект может создать произведение даже по описанию опыта владения определенным музыкальным инструментом «искусственным музыкантом».

Признаться, «MusicLM» нельзя считать идеальным, пару проблем нейросеть все-таки имеет. Например, вопросы, касающиеся голосового сопровождения, работают некорректно. Также, эксперты «Google» сообщают, что искусственный интеллект порой нарушает законодательство в отрасли авторских прав. Так как ИИ обучался на уже существующих музыкальных композициях, около 1% материалов являются частями музыки других авторов.

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Разработчики сообщают, что изо дня в день продолжают работать и редактировать нейросеть и отдельные ее функции, чтобы исходящий материал получался наиболее реалистичным и не нарушал права других авторов музыкальных композиций.