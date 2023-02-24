Информационный новостной киберспортивный портал IGN представил поклонникам трейлер шутера Starship Troopers: Extermination. Игроки смогли увидеть основные моменты проекта, насладиться детализацией и оценить визуал проекта.
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Игра базируется на литературном произведении «Звездный десант» американского писателя Роберта Хайнлайна, который опубликовал свою работу в 1959 году. Кроме этого, Пол Верховен создал экранизацию, выпущенную на экраны в 1997 и впоследствии высоко оцененную кинокритиками. Пользователи смогут попробовать себя в роли воинов на Межзвездной войне, где сражаются люди и инопланетные жуки-псевдоарахниды.
Выпущенный трейлер раскрывает тайны и детали геймплея и лора игры, показывая классы персонажей игрокам. Так, можно будет выбрать парамедика и помогать сослуживцам особыми навыками, умениями и снаряжением, доступным только данному классу. Также известно о классах защитников и штурмовиков, основная цель деятельности которых – ведение битвы.
Точная дата релиза в широкий доступ Starship Troopers: Extermination пока неизвестна. Однако названы ориентиры – текущий год.