195 адресов, которые в общем сумме содержали 1 миллиард монет TON, были заморожены по причине неактивности. А это, к слову, составляет чуть более 23% от общего объема монет. А если подсчитать в долларах – два миллиарда пятьсот миллионов.
реклама
«The Open Network» или TON – проект братьев Дуровых, основанный на блокчейне, который начал свое развитие в системе одного из самых популярных мировых мессенджеров «Telegram».
Неактивными были признаны те адреса кошельков, которые с момента распределения монет, в период с 2020 года по 2022 год, не осуществляли исходящих транзакций совсем. В декабре прошлого года сообщество TON просило пользователей указанных кошельков совершить транзакцию до проведения голосования, однако не все продемонстрировали активность и, соответственно, неактивные адреса были заморожены на 4 года.
Анатолий Макосов, тот самый разработчик TON, основной причиной неактивности называет легкомысленность пользователей. Анатолий считает, что все дело в том, что адреса, подпадающие под заморозку, были забыты пользователями или же утеряны навсегда.
Уточняется, что весь этот процесс не распространялся на адреса, которые не принимали участие в процедуре первоначального распределения монет TON.
Решение о заморозке приняли после голосования, где данную инициативу поддержало достаточное количество людей для выполнения вышеуказанного действия.
Однако, проект уверен, что любые результаты, будь то положительные или отрицательные – есть «двигатель». Так, совсем недавно, а именно в январе 2023 года, команда TON разработала возможность для обмена файлами и хранения данных в новой экосистеме «TON Storage», которая обеспечивает полную безопасность данных. Также планирует внедрение в систему новых продуктов блокчейна.