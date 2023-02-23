Почему игра не похожа на серию игр DC и кто будет главным героем отряда самоубийц?

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«Suicide Squad: Kill the Justice League» – дословно «Отряд самоубийц: убить Лигу Справедливости» будет доступна глазу зрителя уже сегодня, 23 февраля, а именно в ночь с 23 по 24 число.

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Главной сюжетной новизной будет то, что Бэтмен не будет являться ни главный персонажем, ни главным героем игры, несмотря на то, что «Отряд самоубийц» - часть серии игр «Batman: Arkham».

На сегодняшний день известно, что действие игры будет происходить в Метрополисе, а геймеру будет представлен открытый мир. В игру можно будет сыграть одному или же оценить весь экшен в кооперативном многопользовательском режиме на четырех игроков. В одиночной игре необходимо будет играть за одного из четырех героев: Харли Квинн, Короля Акул, Дедшота и Капитана Бумеранга. Выбранным героем управляете вы, а остальными – искусственный интеллект.

Сюжет игры рассказывает о борьбе мета-злодеев против Брэйниака, который вторгся на нашу планету и захватил разумы героев Лиги Справедливости.





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Вместе с «Suicide Squad» на презентации State of Play будет рассказано о других проектах разработчиков RockSteady Studios для PlayStation VR2, а также о проектах студий-партнеров и иных независимых команд-разработчиков. Всего будет показано около 16 игры, из них на «Отряд самоубийц» будет выделено 15 минут презентации.