Решение студии Rovio удалить классическую версию игры Angry Birds из магазина Google Play стало неожиданностью для многих поклонников культовой франшизы. Ведь именно с этой версии все началось и она сделала Rovio одной из самых успешных игровых компаний в истории. Руководство компании считает, что это сложное решение может положительно повлиять на успешность новых проектов.
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Хорошей новостью является то, что хотя Angry Birds Classic больше не будет доступна в Google Play Store после 23 февраля, любой, кто загрузит ее до этого времени, сможет продолжать играть без перерыва. Кроме того, в App Store игра будет доступна под другим названием - Red's First Flight. Ну, и конечно же, игроки по-прежнему могут наслаждаться другими проектами, такими как Angry Birds 2 или Friends, и даже грядущим фильмом, основанным на «Angry Birds в кино»!
Любителям пернатых из игры выпускаются различные товары, включая фигурки и плюшевые игрушки.
Так что, хотя мы можем попрощаться с нашей любимой оригинальной игрой достаточно скоро, у нас все еще есть много способов продолжать наслаждаться всем, что заставляет нас так любить Angry Birds!