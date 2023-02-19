Главным героем здесь является Джин Картер, чрезвычайно опасный авантюрист, который намеревается организовать ограбление поезда, груженного золотом. Когда происходит ограбление, Картер и его удивленные помощники обнаруживают, что поезд является призраком, а внутри их ждут разные неприятные сюрпризы сверхъестественного происхождения.
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В нашем распоряжении шесть игровых персонажей, но во время миссии мы можем использовать четырех. Все персонажи отличаются особыми способностями. Например, Джин Картер может стрелять сквозь стены, а Флинн поменяться местами с кем угодно, независимо от того, противник это или напарник. Как и во многих других играх этого типа, нам нужны очки. Стоимость использования навыков варьируется, например, использование оружия ближнего боя - одно очко, а использование огнестрельного оружия - два. В начале каждого хода получаем три очка.
Самая важная часть игры выполнение сюжетных миссий, но между ними мы путешествуем по Дикому Западу, посещая различные города (можем пополнить свои запасы) или выполняя побочный квест для NPC. Проект Ice Cold Games также дает нам возможность влиять на ход событий. Во время разговора с товарищами по оружию мы можем решить, как выполнить предстоящее задание. Со временем мы улучшаем отношения с остальными, что открывает новые задания.