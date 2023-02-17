На волне хейта нейросетей иллюстраторами – а именно эта профессия сейчас под большим знаком вопроса – университет Карнеги-Меллона создал автоматон с навыками художника.
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Роботизированная рука, используя инструменты, аналогичные ChatGPT и DALL-E 2, может как создать набросок, так и аутентичное панно.
И если раньше мы имели дело с чётко управляемыми моделями, такими как KUKA, то сейчас речь идёт о помощи. Подмастерье в мастерской творцов.
Фовизм, пуантизм – да что угодно! «Фрида» анализирует каталог произведений и работает в технике, указанной в программе. Как и в нейросетях, «Фрида» понимает текстовые запросы, но это ещё не всё – пользователь может «вдохновить» устройство при помощи звуковой дорожки.
И вот на этом узком месте системы следует остановиться подробней
«Музыка привязана к бытию механически, только звуком», говорят нам классики.
Каким образом система анализирует музыкальные произведения искусства – большой вопрос. Скорей всего – ищет в сети публикации, содержащие и музыку, и графические изображения.
Некоторая эклектичность работ от «Фриды» вполне ясна – в любом случае, это компромисс ИИ и человеческой мысли. Пока не создан подлинный искусственный интеллект, мы не увидим синтетических Дега, Дали или Крамского.