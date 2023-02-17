Репортер Insider Gaming опубликовал подробности новой утечки от анонимного источника в Sony.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Речь идет о двух периферийных устройствах, выпуск которых запланирован на весну этого года.

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Первый гаджет – TWS-наушники с кодовым именем Project Nomad. Пока что известно, что их заряда хватает на 5 часов непрерывного звучания, а в комплекте с наушниками идёт чехол для зарядки через USB-C порт, а также заливки новых прошивок гаджета.

Второе устройство – это беспроводная гарнитура, функционал которой инсайдер сравнивает с выпущенной ранее Inzone H7 – а это значит полноценное построение музыкальной сцены, эффект присутствия и до 40 часов автономной работы.

Утечку информации можно связать с премьерой DualSense Edge – весьма возможно, что предстоящие новинки будут категории high-end оборудования и ориентироваться на премиум-сегмент рынка.

Также логично предположить, что Sony очень хочет потеснить конкурентов на рынке периферийных устройств. Достаточно вспомнить новость о выпуске PSP 5 со съёмным дисководом.

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Так или иначе, а беспроводные «уши» прекрасно впишутся в существующий набор устройств, расширяющих гамму впечатлений от игрового процесса.