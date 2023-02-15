Нас познакомили с Natsume - молодой девушкой-кузнецом, Ujishige - бывшим солдатом, сбежавшим от своего прошлого, Seren - одним из лидеров деревни и Minato - учёной.
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Также из ролика можно понять, как будет развиваться персонаж по мере прогресса основного сценария.
В ролике демонстрируются усиленные Каракури – это специальные устройства, возводимые игроком, которые могут или баффать игрока, или же атаковать монстра напрямую.
Отдельно заинтересовала та часть видео, где игрокам представили Изменчивого Кемоно – всего монстров три типа: обычный, Могучий и Изменчивый, последние являются самыми сильными противниками и доступны для охоты только после основной компании. Есть предположение, что как и в WoW, для них будет предусмотрена система рейдов и рарного лута.
В ходе битвы мы увидели просто огромного монстра, высотой в несколько экранов, каракури, стреляющие разрывными снарядами, а также успели подсмотреть механику огнестрела. Герой, который парил в воздухе на специальном приспособлении, указывает на то, что подобные полёты в игре будут доступны любому.
Ждать осталось недолго – выпуск игры запланирован на 17 февраля.