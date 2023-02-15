«Наследие» блестяще стартовала в игровой рознице Британии и заняла первое место в еженедельной статистике (данные GfK).
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Даже по сравнению с «Философским камнем», вышедшем в 2001 году, и поймавшем хайп благодаря ажиотажу вокруг экранизации, совокупные продажи «Наследия Хогвартса» уверенно опережают её более чем на 50%.
Отдельно стоит отметить, что эта статистика касается только физических продаж –
относительно количества приобретённых цифровых лицензий статистики пока нет.
«Гарри Поттер» входит в тридцатку крупнейших франшиз видеоигр в Великобритании, сразу после серии Forza, но она заметно отстаёт от The Legend of Zelda.
Также, по сравнению с прошлогодней премьерой Elden Ring, Hogwarts Legacy показывает почти двукратный рост продаж.
Согласно статистике, свыше 80% покупок приходится на издание для PS5, остальные 20% делят между собой консоли XBox.
Однако, уточняет издание, картина продаж до сих пор неполная – издания для консолей предыдущего поколения появятся в ближайшие месяцы и это также повлияет на статистику в целом.
Серебро на этой неделе досталось игре Sony God of War Ragnarok, FIFA 2023 –
бронза, а Mario Kart 8: Deluxe заняла 4 строчку рейтинга.
Отдельно стоит отметить ощутимый спад в продажах Dead Space – игра переместилась с 3-го на 7-е место.