Впрочем, это неактуально для России в любом случае

Как известно, потенциальная прибыль – это лучший стимулятор роста и развития, а если говорить о компании Apple, то им вообще свойственна жадность в реализации своих продуктов. Сегодня же речь пойдёт об амбициозных проектах, общая цель которых – убрать посредников из цепочки Apple – клиент.

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Всего их четыре: дебетовый счёт Apple Card, программа Apple Pay Later, ежемесячные платежи и система подписки на устройства из линейки iPhone.

И все четыре на данный момент страдают из-за инженерных и технических проблем как в разработке собственного ПО, так и с интеграцией в единую платформу.

iPhone hardware subscription program уже два раза откладывалась – сначала её запуск хотели приурочить к выходу iPhone 13 в 21 году, затем – к выходу 14 модели серии в 22. Надо отметить, что программа подписки – это не стандартная рассрочка, когда цена устройства делится на определённое количество месяцев. Пока компания не определилась, каким образом будет выглядеть математика расчетов, но однозначно она будет зависеть от стоимости и типа устройства.

Apple Pay Later, несмотря на озвученные проблемы, предположительно будет запущена уже в марте-апреле этого года.

Платформа, объединяющая все четыре проекта, «Project Breakout» позволит компании самостоятельно отслеживать и утверждать транзакции, начислять проценты и вознаграждения, а также проверять кредитоспособность пользователей их продукции. На данный момент, этим занимаются сторонние организации по лицензии Apple. Можно ожидать, что подобное решение удешевит стоимость продукции для потребителей.

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