Некоторые энтузиасты коротают время, самостоятельно запаивая стандартные раъёмы в «яблоко» - пользователю Hyphaistos3672 удалось это сделать. Он назвал своё детище TwinPort iPhone и выложил в сеть запись процесса инсталляции порта – подопытным стал iPhone 12 mini.
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Напомним, что это уже не первый «взлом» iPhone – в 21 году Кен Пиллонель, используя реверс-инжиниринг разъема C94, продемонстрировал зарядку и передачу данных через порт USB-C, а затем выставил модифициронный iPhone X на аукцион – за устройство удалось выручить свыше 86 тысяч долларов.
ЕС давно уже лоббирует идею снижения количества электронных отходов и в конце 22 года приняла закон: всё, что потребляет при зарядке менее 100 Вт, должно быть оборудовано портом USB-С. Разумеется, законопроект был направлен в первую очередь против Apple – заоблачная цена Lightning кабелей, их узкая сфера применения (MacBook давно уже использует USB-C) – всё это не лучшим образом сказывается на ценовой политике, а значит – отражается на покупателях.
Apple, разумеется, заверила покупателей, что закон ЕС будет исполняться и 15 версия в линейке получит разъём спецификации USB-C, однако это вовсе не означает конец эпохи дорогих зарядок Apple – может статься, что новый флагман окажется совместим только лишь с оригинальными зарядными устройствами.