Топ-менеджмент отечественных производителей микроэлектроники вместе с представителями министерств, отвечающих за импортозамещение, ищут пути решения сбоя поставок санкционной продукции автопрома.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Переход на собственное производство автоэлектроники ввиду глобального дефицита – самая реальная модель выхода из кризиса производства.

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Один из инсайдеров, близкий Минпромторгу заявил о долгосрочных планах на этот счёт – дизайн-центры в коллаборации с автозаводами уже готовят планы по поставкам необходимых деталей с их обязательной сертификацией.

Официальный представитель завода «Микрон» заявил, что уже налажено производство высокотехнологичных компонентов, сертифицированных по системе IATF 16 949, расширению номенклатуры пока что препятствует низкий спрос на продукцию.

Российские заводы по производству полупроводниковых компонентов работают по нормам технологического процесс 90 нм – это вполне хватит для изготовления конкурентноспособной продукции. Однако высокая текущая загруженность линий не даст возможности запустить серийное производство ранее 2024 года.

«Моторинвест» на данный момент работает с партнёром из КНР, однако локализация производства позволит уменьшить себестоимость продукции, а также даст толчок к открытию новых линий и увеличению общего числа выпускаемых компонентов отечественным производителем.

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Другой автоконцерн отметил, что ресоринг не ориентирован на нужды автопрома РФ, а значит следует искать другие, пусть и более затратные, но перспективные решения.