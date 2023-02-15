Дата полёта точно не названа, однако ожидается, что это случится в июле или августе этого года.
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Роскосмос уверен в успехе полёта, однако баллистика не позволяет произвести пуск раньше лета. Впервые за 45 лет отечественный аппарат коснётся поверхности Луны.
Лунная программа на данный момент поделена на два этапа – все они касаются исследования спутника.
Планируется, что станция прилунится в районе Южного Полюса, где и запланированы исследовательские мероприятия. Далее последуют пуски станций «Луна-26» и «Луна-27», которые определят посадочную зону для «Луны-29», транспортирующей луноход.
На данный момент проблема в устройстве ДИСД-ЛР – оно отвечает за измерения дальности и скорости. АО «НПО Лавочкина» пытаются решить эту проблему путём доработки программы управления и схемы прилунения. Только лишь при успешном устранении недостатков устройства возможен пуск в означенные сроки.
Аппарат «Луна-25» станет идейным продолжением технологических наработок одноимённых станций, созданных в Советском Союзе. Предполагается, что исследовательская станция откроет новую страницу науки РФ в освоении Луны, основные цели которой – изучение поверхности спутника, орбитальные исследования, забор проб грунта и анализ его в лабораторных условиях на Земле.