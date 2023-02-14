Выпуск бетономешалок FMX на электродвигателях стал возможен после подписания в 2021 партнёрского соглашения между CEMEX и Volvo Trucks.
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Уже в этом месяце они поступят в эксплуатацию к заказчику в Берлин.
Бетономешалка серии FMX с колёсной базой 4100 мм оснащена аккумуляторной батареей на 360 Квч и приводится в движение двумя электромоторами совокупной мощностью 330 Квт (450 л.с.), за переключение передач отвечает электронная АКП I-Shift. Бетоносмеситель объёмом 9м3.
Как заверяет автогигант, для работы грузовика полный рабочий день понадобится всего лишь одна подзарядка.
Роджер Альм, президент Volvo, отметил, что единственный путь достижения больших целей – взаимовыгодное сотрудничество. Предполагается, что вместе с CEMEX автогигант собирается продвигать идею использования в строительстве бесшумного транспорта с нулевым выбросом. Это не только улучшит условия труда рабочих, но и сведет на нет проблему соседства жилых домов со строящимися объектами.
Свои первые, полностью электрические грузовики Volvo выпустила в 2018 году, планируется что к 30 году 50% всей выпускаемой продукции будет иметь электрический двигатель, а к 40 году компания планирует полностью отказаться от автомобилей, работающих на ископаемом топливе.
На данный момент в линейке производителя есть мусоровозы, самосвалы и строительные грузовики полной массой от 16 до до 44 тонн.