Нейтральный выброс и бесшумная работа новой линейки бетономешалок - это только небольшая часть плюсов сотрудничества.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Выпуск бетономешалок FMX на электродвигателях стал возможен после подписания в 2021 партнёрского соглашения между CEMEX и Volvo Trucks.

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Уже в этом месяце они поступят в эксплуатацию к заказчику в Берлин.

Бетономешалка серии FMX с колёсной базой 4100 мм оснащена аккумуляторной батареей на 360 Квч и приводится в движение двумя электромоторами совокупной мощностью 330 Квт (450 л.с.), за переключение передач отвечает электронная АКП I-Shift. Бетоносмеситель объёмом 9м3.

Как заверяет автогигант, для работы грузовика полный рабочий день понадобится всего лишь одна подзарядка.

Роджер Альм, президент Volvo, отметил, что единственный путь достижения больших целей – взаимовыгодное сотрудничество. Предполагается, что вместе с CEMEX автогигант собирается продвигать идею использования в строительстве бесшумного транспорта с нулевым выбросом. Это не только улучшит условия труда рабочих, но и сведет на нет проблему соседства жилых домов со строящимися объектами.

Свои первые, полностью электрические грузовики Volvo выпустила в 2018 году, планируется что к 30 году 50% всей выпускаемой продукции будет иметь электрический двигатель, а к 40 году компания планирует полностью отказаться от автомобилей, работающих на ископаемом топливе.

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На данный момент в линейке производителя есть мусоровозы, самосвалы и строительные грузовики полной массой от 16 до до 44 тонн.