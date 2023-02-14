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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Guardians of the Galaxy, часть третья стражей галактики, станет последней
Всё хорошее рано или поздно заканчивается, но, учитывая растущие аппетиты индустрии развлечений и тенденции выжимать всё, что можно, из франшиз, пока зрителя не начнёт мутить, может оно и к лучшему.
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Достаточно вспомнить такое явление, как зомби-Симпсоны за авторством блогера Чарли Светпентса, который даже написал целую книгу о том, как умирало великое шоу.

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Но на этот раз новости хорошие: 5 мая на большой экран выйдет третья, последняя часть серии Guardians of the Galaxy. Джеймс, что не может не радовать, опять выступает и в роли сценариста и режиссёра, а значит – актёрский состав трогать не будут, мы сможем увидеть полюбившихся персонажей в новом антураже.

Нам стало известно, что сюжет третьей части будет вращаться вокруг одного из самых харизматичных героев – Енота Ракеты.

Видимо, Джемс Ганн решил поставить жирную точку в отношениях со студией Marvel, ведь он уже по уши увяз в проектах прямого конкурента – DC. Мы помним, что Ганн начал сотрудничать с Marvel в 2014 году, выпустив первую часть Стражей Галактики. Затем последовал сиквел в 17 году, а также работа в качестве исполнительного продюсера в последних двух частях Мстителей.


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Также, студия Марвел планирует выпустить  «Человек-муравей и Оса: Квантомания» 17 февраля и 28 июля – «Чудеса». Для онлайновых кинотеатров выйдут «Тайное вторжение» с мазафакером Сэмюэлем Л. Джексоном и следующий сезон «Локи».

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