В коммьюнити PS5 на Reddit, посвященной игре Hogwarts Legacy, начались холивары по поводу некоторых заявлений Джоан Роулинг.

Модераторам подобный бугурт совершенно не нужен и все посты, разжигающие полемику, не относящуюся к игровому процессу, будут безжалостно баниться.

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Напомним, что Джоан Роулинг - это автор книг о Гарри Поттере и в последние её высказывания сочли трансофобными. Поэтому даже разработчики Hogwarts Legacy высказывались о том что Джоан не принимала участия в разработке и к игре отношения не имеет.

С момента анонса игры Warner Bros. Games пыталась обходить стороной эту скользкую тему, сосредоточившись на анонсах, касающихся исключительно особенностей проекта, не упоминая при этом саму писательницу. Несомненно, что и сама игра будет встречена чрезвычайно тепло, уже на стадии бета-теста она купалась в лестных комментариях игровой журналистики, однако репутация Роулинг может слегка подпортить радужную картину.

До релиза обсуждения сводились к двум темам: критики и преследованию той части геймеров, которые с нетерпением ждали эту игру, открыто заявляя о том, что их не волнуют сторонние темы, и открытым призывам к бойкоту продолжения франшизы.

Не так давно модер опубликовал пост в сабреддите, в котором разъяснялась политика публикаций, касающихся «Наследия»: ввиду того, что предстоящая игра оказалась одной из самых противоречивых за последнее время, любое упоминание имени Джоан Роулинг – будь то отдельная тема или же ветка обсуждения, будет немедленно удаляться.

Решение было принято также из-за высокой токсичности споров – увы, даже Reddit не самая безопасная площадка для общения.

В комментариях другой модератор отметил, что к публикациям обсуждения пола и расы в играх, это не относится.

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Таким образом, война в комментариях продолжится вне сабреддита «Наследия Хогвартсва».