Новые телевизоры от Toshiba подстраиваются под изображение на экране с помощью искусственного интеллекта.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Даже бюджетные модели телевизоров Тошиба давно уже работают под управлением REGZA Engine 4K PRO – этот недорогой процессор прекрасно себя зарекомендовал при субпиксельной обработке изображения, а также в работе с разрешением 4К.

реклама

Не так давно ЦП получил новый набор инструкций под названием AI Picture Optimizer.

Новинка представляет собой технологию на базе ИИ ЦП Regza – она покадрово анализирует изображение, соотносит его с одним из вшитых в память сценариев окружения (погодные условия, портретная и панорамная съёмка и т.д.) и сообразно с ними оптимизирует изображение.

Такую технологию поддерживает флагманская модель предыдущего года Toshiba 65X8900KE – благодаря хорошему заделу на будущее по части начинки и ОС, имеющей в арсенале широкий спектр сторонних приложений, – эта модель остаётся популярной и сейчас. Функция голосового управления также оставляет приятные впечатления – «за жизнь» с ТВ не поговорить, но с задачей подбора передач на вечер вполне справится.





рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Впрочем, стоит отметить, что REGZA Engine 4K PRO ориентирована на воспроизведение контента в высоком разрешении: 4К никак не масштабируется, масштабирование 1080p происходит без каких-либо трудностей, а вот процесс обработки контента в 480р и 720р не идеален – учитывайте это при выборе ТВ. За это отвечает технология AI Ultra Essential PQ AI 4K+, которая, по заверениям производителя, должна создавать картинку театрального уровня из любого контента, действительность же несколько отличается от заверений маркетологов.