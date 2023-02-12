Даже бюджетные модели телевизоров Тошиба давно уже работают под управлением REGZA Engine 4K PRO – этот недорогой процессор прекрасно себя зарекомендовал при субпиксельной обработке изображения, а также в работе с разрешением 4К.
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Не так давно ЦП получил новый набор инструкций под названием AI Picture Optimizer.
Новинка представляет собой технологию на базе ИИ ЦП Regza – она покадрово анализирует изображение, соотносит его с одним из вшитых в память сценариев окружения (погодные условия, портретная и панорамная съёмка и т.д.) и сообразно с ними оптимизирует изображение.
Такую технологию поддерживает флагманская модель предыдущего года Toshiba 65X8900KE – благодаря хорошему заделу на будущее по части начинки и ОС, имеющей в арсенале широкий спектр сторонних приложений, – эта модель остаётся популярной и сейчас. Функция голосового управления также оставляет приятные впечатления – «за жизнь» с ТВ не поговорить, но с задачей подбора передач на вечер вполне справится.
Впрочем, стоит отметить, что REGZA Engine 4K PRO ориентирована на воспроизведение контента в высоком разрешении: 4К никак не масштабируется, масштабирование 1080p происходит без каких-либо трудностей, а вот процесс обработки контента в 480р и 720р не идеален – учитывайте это при выборе ТВ. За это отвечает технология AI Ultra Essential PQ AI 4K+, которая, по заверениям производителя, должна создавать картинку театрального уровня из любого контента, действительность же несколько отличается от заверений маркетологов.